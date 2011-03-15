На матче чемпионата Украины впервые будет работать женщина-арбитр
09:44, 15 марта 2011Спорт
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Для Коллины главное - работа человека
|Пьерлуиджи Коллина
«На следующих выходных впервые на матче Премьер-лиги будет работать женщина-арбитр. Но мне кажется, что такая практика — это абсолютно нормально. Если ассистент арбитра действительно молодец, то мужчина он или женщина, меня мало интересует. Главное, чтобы человек хорошо выполнял свою работу. Поэтому госпожа Рачинская получит назначение на один из матчей Премеьер-лиги», — сказал Коллина.
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