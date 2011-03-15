Милевский выбыл на месяц

В ночь с воскресенья на понедельник нападающий «Динамо» Артем Милевский, получивший многооскольчатый перелом лучевой кости левой руки в матче против «Ворсклы», был успешно прооперирован в столичной клинике «Борис» и в ближайшее время планирует покинуть больничную палату. В руку игроку вмонтированы титановые пластины, закрепленные винтами. Гипс не потребуется, швы будут сняты через 10-12 дней, а к полноценным тренировкам Милевский сможет приступить, скорее всего, через три-четыре недели. Во многом это будет зависеть от того, какая температура окажется у игрока в ближайшие трое-четверо суток. Сразу после снятия швов форварду, судя по всему, будут рекомендованы активные занятия на велотренажере для поддержания в тонусе мышц ног.

- Возможно, меня отпустят домой уже завтра, - сообщил Артем Милевский в телефонном разговоре корреспонденту «Спорт-Экспресса в Украине». - Чувствую себя нормально, хотя некоторый дискомфорт, конечно, присутствует. Очень надеюсь, что мое восстановление пройдет как можно быстрее.