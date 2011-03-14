Милевский сломал руку

Нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский во вчерашнем матче 21 тура Чемпионата Украины сломал руку и не сможет помочь своей команде в Манчестере 17 марта.

В конце первого тайма матча «Динамо» – «Ворскла» (2:0) форвард неудачно приземлился на поле. Нападающий, держась за руку, с помощью врачей оставил поле, сразу на машине скорой помощи отправившись на обследование в клинику «Борис».

Вердикт врачей был неутешительным – перелом лучевой кости со смещением. В ночь с воскресенья на понедельник Артему была проведена операция. В ближайшее время поступит более точная информация, но уже сейчас можно сказать, что ориентировочно две недели Милевский проведет вне футбола, сообщает пресс-служба «Динамо» .