Женская сборная Украины по биатлону взяла «серебро» на Чемпионате мира

Женская сборная Украины по биатлону в составе Вали СЕМЕРЕНКО, Виты СЕМЕРЕНКО, Елены ПИДГРУШНОЙ и Оксаны ХВОСТЕНКО завоевала серебряные медали в эстафете на Чемпионате мира, который состоялся в Ханты-Мансийске (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, на финише наша команда проиграла 24,5 секунды сборной Германии, которая победила в этом виде соревнований. Бронзовые награды достались команде Франции, которая проиграла немкам 47,2 секунды.

Как сообщал УНИАН, 11 марта мужская сборная Украины завоевала «бронзу» в эстафете на этом чемпионате. Женская эстафета завершила программу Чемпионата мира по биатлону в Ханты-Мансийске. В командном зачете соревнований победила Германия, спортсмены этой страны завоевали 4 золотых и 3 серебряных медали. Украина стала седьмой с 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

С самого начала эстафеты украинская сборная находилась среди лидеров гонок. Украинские девушки допустили лишь четыре промаха – лучший результат среди всех команд, которые приняли участие в сегодняшней эстафете.

Для украинской женской сборной сегодняшнее серебро – уже второй такой высокий результат в истории чемпионатов мира. Впервые украинские девушки завоевали серебро на Чемпионате мира в швецькому Остерзунде в 2008 году.