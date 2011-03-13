Украинские парашютисты установили новый мировой рекорд, говорится в переданном УНИАН пресс-релизе Киевского воздухоплавательного общества (КВО).

«В субботу 12 марта около 10.00 украинские парашютисты совершили прыжок с самого большого в Европе воздушного шара «Рекорд», с последующим построением 2 фигур. Старт состоялся на аэродроме г. Белая Церковь, а приземлились парашютисты в пгт Таращин. Из корзины теплового аэростата, на высоте 3000 метров, отделились 5 парашютистов и два воздушных фото и видео оператора, дабы задокумментировать рекордный прыжок. Отделившись от корзины воздушного шара 5 парашютистов в свободном падении собрали формацию и совершили перестроение следующей фигуры», - говорится в сообщении.

Рекорд, который, по утверждению КВО в ближайшем будущем войдет в Книгу рекордов Гиннесса, состоялся благодаря пилотам Киевского воздухоплавательного общества Сергею СКАЛЬКО и Юрию БЕЙДЫКУ, а также президенту Национального реестра рекордов Валентину ЩЕРБАЧЕВУ. Установление мирового рекорда в воздухе документировали оператор Алексей ДРИГАЙЛО – мастер спорта, 5-кратный рекордсмен Украины и Андрей ВЕСЕЛОВ (Россия) – капитан операторов парашютной Команды Мира. Рекорд зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Виталий ЗОРИН.

Прыжок выполняли парашютисты: Олег МАРТЫНОВСКИЙ – мастер спорта международного класса по парашютному спорту, рекордсмен мира, трехразовый рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, пятикратный рекордсмен Украины по парашютной групповой акробатике в классе «большие формации»; Екатерина ЛОГГИНОВА – мастер спорта международного класса по парашютному спорту, рекордсменка мира, трехкратная рекордсменка Украины по парашютной групповой акробатике в классе «большие формации»; Анна ВАЩЕНКО – четырехкратная рекордсмен Украины по парашютной групповой акробатике в классе «большие формации»; Олег ШАПОВАЛОВ – рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, пятикратный рекордсмен Украины по парашютной групповой акробатике в классе «большие формации»; Петр РЫЖИЛО – мастер спорта по парашютному спорту, пятикратный рекордсмен Украины по парашютной групповой акробатике в классе «большие формации».