Билеты на Евро-2012 вызвали ажиотаж

С момента начала продажи билетов на Евро-2012 болельщиками подано два миллиона заявок. За десять дней с момента начала продажи билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которая пройдет с 8 июня по 1 июля 2012 года в Польше и Украине, болельщиками со всего света подано уже более двух миллионов заявок.

На сайте UEFA.com зарегистрировалось около 700 тысяч любителей футбола из 178 государств, а спрос на различные категории билетов уже превысил предложение для 28 из 31 матча турнира. Это значит, что в апреле будет проведена лотерея, которая определит обладателей билетов на матчи повышенного спроса.

Все еще свободны несколько сот билетов на три матча группы D, в которых не примет участия сборная Украины. Два из них пройдут в Киеве, один - в Донецке. У болельщиков, подавших заявки на эти встречи, пока наибольшие шансы получить билеты. В том числе, по причине большой вместимости двух арен.

Жители Польши и Украины проявили высокую активность - их обращения составили примерно 90% от общего числа заявок. Значительный интерес проявляют также болельщики из соседних государств: на жителей Германии приходится 3,3% заявок, на россиян - 1,9%.

Крайне популярным оказался пакет "Мой стадион". Свободных пакетов в этой категории осталось очень мало, а в Киеве и Варшаве спрос уже превышает предложение.

Зашкаливает спрос и на категории билетов "Вместе с командой" для сборных Германии, Нидерландов, Польши, России, Испании и Украины. Еще ряд национальных команд близки к тому, чтобы пополнить этот список.

Дата подачи заявки в рамках указанного срока - с 1 по 31 марта - значения не имеет. Все заявки, поданные в марте, на равных правах примут участие в лотерее.

Продажа билетов на Евро2012 ведется исключительно на сайте UEFA.com.

УЕФА