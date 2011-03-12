Хэй рассказал, как будет бить Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA британец Дэвид Хэй выразил надежду на то, что обладатель поясов IBF/IBO и WBO Владимир Кличко не откажется от боя, контракт на который подписан в начале текущей недели, а также рассказал, за счет чего планирует одержать победу над украинцем.

"Надеюсь, Кличко понимает, что фанаты бокса больше не позволят ему избежать нашей встречи, - заявил Хэй. - Мы с моим менеджментом сначала предложили весь доход делить пополам. Это логично, и этот фактор не может стать причиной срыва сделки. Несколько раз украинец пытался увернуться, но в итоге взял ручку и поставил подпись под контрактом. Я очень рад, что бой, к которому стремился все эти годы, наконец состоится.

Хэй верит в то, что ему удастся нейтрализовать главный козырь Кличко - джеб.

"Мне помогут движения головой, скорость и хорошая физическая форма, - отметил Хэй. - У Владимира давно не было соперника, находящегося в физической форме, которая позволила бы проскочить мимо его джеб, он очень действенный против ребят вроде Сэма Питера - толстяков, что не набрали форму. Этот парень вышел против Кличко, не имея какого-либо плана на бой, просто надеясь на то, что соперник выдохнется. Но это плохой план".

"Многие считают, что у Владимира преимущество в весе, но мне этот момент видится иначе, в данном компоненте преимущество на моей стороне, я могу развить большую скорость, а с таким бойцом Кличко никогда не сталкивался", - добавил Хэй.

Напомним, что бой Кличко-Хэй состоится 25 июня или 2 июля в Германии.

ТСН