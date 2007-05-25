Третьяков: силовики не должны допустить провокаций во время матча Динамо – Шахтер

Народный депутат V созыва Александр Третьяков призывает руководство Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины обеспечить порядок во время финального матча на Кубок Украины по футболу между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), который состоится 27 мая в Киеве. «Поскольку к столице по предварительным данным должны прибыть около 50 тысяч болельщиков, руководители соответствующих органов должны гарантировать безопасность болельщиков, а также сделать невозможным любые столкновения, которые могут быть использованы с политической целью», - заявил депутат в интервью сайту RAZOM.

«Политический кризис обострился, и вышел за пределы цивилизованного диалога, - считает Александр Третьяков. – Но мы не можем допустить, чтобы в политическом противостоянии были использованы простые люди». «Футбол – игра аполитичная, и потому не переносить политическое противостояння на общественный уровень», - отметил он.

Александр Третьяков также заявляет, что прибытие многочисленных болельщиков в Киев в любом случае не должно превратиться в «акцию уличного давления»: «Сразу по окончании футбола гости столицы должны мирно оставить Киев, а те, кто останутся, - вести себя вежливо и толерантно», - считает народный депутат.

Третьяков также призывает руководство футбольных клубов обратиться к фанам своих команд с просьбой не допустить провокаций. «Не исключаю, что безответственные политики попробуют спровоцировать ситуацию. Поэтому болельщики должны быть бдительными и не допустить превращения спортивной игры в политическую драку», - заявил депутат.