Украина завоевала бронзу на Чемпионате мира по биатлону (видео)
17:16, 11 марта 2011Спорт
3890
Мужская эстафета
Мужская сборная Украины по биатлону в составе Александра БИЛАНЕНКО, Андрея ДЕРЕЗЕМЛИ, Сергея СЕМЕНОВА и Сергея СЕДНЕВА завоевала бронзовые медали в эстафете на Чемпионате мира, который проходит в Ханты-Мансийске (Россия).
Как передает корреспондент УНИАН, украинская команда проиграла на финише (видео) 28 секунд победителям – сборной Норвегии. “Серебро” завоевала сборная России с отставанием от лидера на 13,4 секунды.
Сегодняшняя “бронза” стала уже второй наградой для украинской сборной на нынешнем Чемпионате мира.
Как сообщал УНИАН, 9 марта также бронзовую медаль завоевала Вита СЕМЕРЕНКО в индивидуальной гонке среди женщин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter