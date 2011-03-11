Украина завоевала бронзу на Чемпионате мира по биатлону (видео)

Мужская сборная Украины по биатлону в составе Александра БИЛАНЕНКО, Андрея ДЕРЕЗЕМЛИ, Сергея СЕМЕНОВА и Сергея СЕДНЕВА завоевала бронзовые медали в эстафете на Чемпионате мира, который проходит в Ханты-Мансийске (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, украинская команда проиграла на финише (видео) 28 секунд победителям – сборной Норвегии. “Серебро” завоевала сборная России с отставанием от лидера на 13,4 секунды.

Сегодняшняя “бронза” стала уже второй наградой для украинской сборной на нынешнем Чемпионате мира.

Как сообщал УНИАН, 9 марта также бронзовую медаль завоевала Вита СЕМЕРЕНКО в индивидуальной гонке среди женщин.