Динамо - Манчестер Сити: кульбиты Шовковского, "цирк" Милевского и триумф Шевы (фоторепортаж)

Киевское «Динамо» вчера оправдало прогнозы букмекеров, одолев в первом матче 1/8 Лиги Европы фаворита нынешнего турнира – «Манчестер Сити». В воротах «горожан» расписались Андрей Шевченко, который продолжает погоню за испанцем Раулем в списке еврокубковых снайперов, и Олег Гусев.

Настоящей поддержкой для киевлян стал переполненный стадион им. Валерия Лобановского.

Наставник бело-синих, Юрий Семин после матча сердечно поблагодарил «12-того игрока».

Тренер отметил, что «Динамо» продемонстрировало хороший футбол: «Мы очень рады этой победе. Она тяжелая, но достойная. Мы играли в хороший футбол. Он был агрессивным. Мы делали все то, о чем договаривались. Главное, что мы показали хорошую игру».

Таким образом беспроигрышная серия динамовцев в еврокубках составляет уже семь матчей. Футболисты, однако, не склонны расслабляться, поскольку осознают насколько ответственным и непростым будет ответный поединок на выезде 17 марта. Об этом свидетельствуют и комментарии героев вчерашнего поединка.

Андрей Шевченко: «Мы сыграли только один матч. Могу сказать точно - в Англии будет совсем другая игра. Я думаю, к ней нужно будет еще сильнее подготовиться. Приятно, что команда сегодня сыграла хорошо. И, наверно, принесла всем болельщикам большое удовольствие».

Олег Гусев: «Даже если бы мы забили третий мяч, это бы ничего не решило. Все равно в Манчестере нас ожидал бы тяжелый матч. Но и 2:0 - неплохой результат. Мы довольны, что выиграли и с оптимизмом смотрим на матч в Манчестере».

Фото Владимира Гонтара, Александра Синицы и Валерия Соловьёва/УНИАН