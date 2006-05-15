Шевченко уходит из ”Милана” ради семьи

Лидер атак миланского суперклуба Андрей Шевченко заявил на пресс-конференции, что принял решение все-таки оставить "Милан".

На пресс-конференции Шевченко сообщил следующее: "Нет смысла скрывать это. Я действительно хочу покинуть "Милан". Я делаю это ради моей семьи."

О возможных причинах своего решения форвард сказал довольно туманно, сославшись на семейные проблемы: "Причина - не в деньгах и не в спортивном аспекте. В "Милане" меня все устраивает и глупо предполагать, что моя замена в матче с "Ливорно" с последующими эмоциями подтолкнули меня на уход из "Милана". Есть только семейные причины".

Заметим, что ранее ничего подобного Шевченко не заявлял и, похоже, можно расценивать, что Андрей прощается с "Миланом", хотя и оставил себе шанс к отступлению: "В ближайшее время я сообщу свое окончательное решение", - закончил Андрей.

Агент Оскар Дамьяни подтвердил факт переговоров между "Миланом" и лондонским "Челси".

Кроме этого, хозяин "Милана" Сильвио Берлускони прокомментировал последние события: "Шевченко хочет покинуть Италию и играть в Англии".

Вместе с тем, вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб не намерен продавать своего форварда.

"Сильвио Берлускони никогда не продавал игрока за деньги. У Шевченко действующий трехлетний контракт. С нашей точки зрения не имеет смысла продавать игрока, который забил больше всего мячей в составе "Милана" за последние 50 лет. Он великий игрок. Я ответственно заявляю болельщикам, что Шевченко не будет продан, - пообещал Галлиани.

Галлиани добавил, что шумиха вокруг возможного перехода Шевченко из "Милана" в "Челси" длится уже несколько лет, однако, украинский форвард до сих пор играл за "Милан".

"Нам не нужны деньги Абрамовича, мы не стремимся зарабатывать деньги на игроках", - заявил Галлиани.

По-видимому, судьба форварда "Милана" и лидера украинской сборной должна решиться уже в ближайшие дни. Скорее всего, Шевченко все-таки покинет "Милан".

Корреспондент