Тоттенхэм и Шальке вышли в 1/4 Лиги чемпионов
23:36, 09 марта 2011Спорт
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Следующие игровые дни - через неделю
Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
Тоттенхэм - Милан 0:0 (Первый матч 1:0)
Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)
Напомним, что вчера сыграли
Шахтер - Рома 3:0 (3:2)
Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)
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Следующие ответные встречи состоятся
15 марта
МЮ - Марсель (0:0)
Бавария - Интер (1:0)
16 марта
Челси - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Лион (1:1)
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