Тоттенхэм и Шальке вышли в 1/4 Лиги чемпионов

23:36, 09 марта 2011
Спорт
2790

Следующие игровые дни - через неделю

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Тоттенхэм - Милан 0:0 (Первый матч 1:0)

Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1)

Напомним, что вчера сыграли

Шахтер - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

***

Следующие ответные встречи состоятся

15 марта

МЮ - Марсель (0:0)

Бавария - Интер (1:0)

16 марта

Челси - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Лион (1:1)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter