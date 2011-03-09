Тоттенхэм и Шальке вышли в 1/4 Лиги чемпионов

Следующие игровые дни - через неделю

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА Тоттенхэм - Милан 0:0 (Первый матч 1:0) Шальке 04 - Валенсия 3:1 (1:1) Напомним, что вчера сыграли Шахтер - Рома 3:0 (3:2) Барселона - Арсенал 3:1 (1:2) *** Следующие ответные встречи состоятся 15 марта МЮ - Марсель (0:0) Бавария - Интер (1:0) 16 марта Челси - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Лион (1:1)

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