Тренер "Арсенала" использовал непристойные выражения

УЕФА обвинила главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера и полузащитника клуба Самира Насри в использовании "непристойных выражений" в отношении судьи после проигранного "Барселоне" матча Лиги чемпионов во вторник.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал проиграл Барселоне на ее поле 3:1. На 56-й минуте швейцарский судья Массимо Бузакка удалил ван Перси за удар после свистка, а на 71-й минуте назначил пенальти, ставший в итоге решающим для выхода Барселоны в 1/4.

Тренер Арсенала подошел к судье сразу после игры, а на послематчевой пресс-конференции назвал решение удалить ван Перси "позорным". Насри накажут за пост в твиттере: "Бузакка лучший... пфф".

УЕФА открыл дисциплинарные дела. Обоим вменяется неподобающее поведение. Оба дела Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит 17 марта.