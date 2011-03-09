Тренер "Арсенала" использовал непристойные выражения
19:23, 09 марта 2011Спорт
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УЕФА накажет Венгера и Насри
|Арсен Венгер
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал проиграл Барселоне на ее поле 3:1. На 56-й минуте швейцарский судья Массимо Бузакка удалил ван Перси за удар после свистка, а на 71-й минуте назначил пенальти, ставший в итоге решающим для выхода Барселоны в 1/4.
Тренер Арсенала подошел к судье сразу после игры, а на послематчевой пресс-конференции назвал решение удалить ван Перси "позорным". Насри накажут за пост в твиттере: "Бузакка лучший... пфф".
УЕФА открыл дисциплинарные дела. Обоим вменяется неподобающее поведение. Оба дела Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит 17 марта.
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