Украинка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону

Украинка Вита СЕМЕРЕНКО завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в российском Ханты-Мансийске.

В ходе соревнований украинка допустила три промаха и уступила лидеру – представительнице Швеции Хелен ЭКХОЛЬМ - 2 минуты 52 секунды.

Второе место – у немки Тины БАХМАН.

Нынешняя медаль стала первой, завоеванной украинскими спортсменами на нынешнем чемпионате мира, и первой личной медалью на чемпионатах мира для В.СЕМЕРЕНКО за ее карьеру.