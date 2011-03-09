Украинка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону
15:58, 09 марта 2011Спорт
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Уступила лидеру 2 минуты 52 секунды
Украинка Вита СЕМЕРЕНКО завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в российском Ханты-Мансийске.
В ходе соревнований украинка допустила три промаха и уступила лидеру – представительнице Швеции Хелен ЭКХОЛЬМ - 2 минуты 52 секунды.
Второе место – у немки Тины БАХМАН.
Нынешняя медаль стала первой, завоеванной украинскими спортсменами на нынешнем чемпионате мира, и первой личной медалью на чемпионатах мира для В.СЕМЕРЕНКО за ее карьеру.
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