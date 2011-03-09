Экс-игрока Шахтера обвиняют в изнасиловании

Вчера утром марсельская полиция задержала выступающего за "Марсель" бразильского экс-нападающего "Шахтера" Брандау в его доме. Футболист взят под стражу в качестве обвиняемого в деле об изнасиловании. По словам девушки, подавшей заявление в милицию, все произошло 2 марта в машине футболиста, когда он подвозил ее домой из ночного клуба.

На сайте "Марселя" появилась информация, что Брандау уведомил клуб о невозможности присутствовать на тренировках. От дальнейших комментариев частной жизни своего игрока клуб воздерживается, призывая соблюдать принцип презумпции невиновности.

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