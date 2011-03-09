Билетная лотерея Евро-2012 пройдет в 93 этапа

Лотерея УЕФА, которая определит счастливчиков, получивших право на выкуп билетов на матчи Евро-2012, состоится в 93 этапа и к тому же в закрытом режиме. Об этом в комментарии Информационному центру «Украина-2012» заявил директор департамента по планированию и продажи билетов УЕФА Педро Корреа.

«После завершения этапа заказа билетов (31 марта) наступит период сортировки и обработки информации. Сегодняшнее количество заказанных пропусков свидетельствует о том, что желающих их приобрести в несколько раз превышает количество самих билетов. Поэтому право на покупку будет определено путем компьютерной лотереи. Но поскольку речь идет о заказе на разные поединки и билеты разной ценовой категории, фактически будут проведены лотереи на каждый из 31 матчей по каждой из трех категорий отдельно. То есть в общем будем иметь место 93 лотереи», – пояснил господин Корреа.

По его словам, эта процедура состоится в Швейцарии в присутствии нотариуса, но открытой трансляции УЕФА не предусматривает. Не называют и точную дату проведения розыгрыша билетов – известно, что он состоится ориентировочно во второй половине апреля этого года. Отмечается, что лотереи пройдут честно и прозрачно.

Тогда и определятся счастливые обладатели билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В общем, готовя к продаже около 1,4 миллиона билетов, УЕФА подчеркивает, что рассчитывает на 95% посещаемость матчей. Если от общей массы вычесть такие категории, как семья УЕФА, VIP-гости, пакеты гостеприимства, информационные партнеры, коммерческие лица, национальные федерации, в свободную продажу поступит только 41% – то есть 500 тысяч билетов.