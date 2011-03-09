Ахметов поставил «горнякам» новую задачу

"Шахтер" имеет задачу - выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом после игры с "Ромой" заявил президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

"До игры я говорил, что шансы - 50 на 50 в нашу пользу. При счете 1:0, чтобы вылететь, нам нужно было пропустить три мяча. То есть нельзя сказать, что пенальти был переломным моментом. Но в то же время это было бы очень неприятно.

В четвертьфинале хочу видеть ту команду, которую мы пройдем. Мы будем ставить перед собой цель выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Я понимаю, что это сделать очень непросто. В четвертьфинале будут играть самые именитые клубы. Понимаю, что они будут фаворитами. Но у них большие традиции, а у нас большие амбиции".

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