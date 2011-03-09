Шахтер вышел в 1/4 Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" уверенно победил итальянскую "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Имея преимущество после первой встречи (3:2), подопечные Мирчи Луческу прекрасно сыграли домашний матч, забив в ворота римлян три "сухих" мяча.

На 19-й минуте Виллиан сделал опасный прострел с левого фланга и мяч рикошетом от стойки влетел в сетку. Мяч записан на счет Хюбшмана, поскольку миллиметровое прикосновение чеха дезориентировало вратаря "Ромы".

На 28-й минуте Мхитарян в штрафной площадке руками прихватил соперника за футболку. Уэбб назначил 11-метровый. Борриелло откровенно неудачно пробил пенальти и Пятов справился с его ударом.

На 59-й минуте Виллиан роскошным ударом из угла штрафной площадки снял паутину с "девятки" ворот Дони.

Жирную точку в противостоянии "Шахтера" и "Ромы" поставил Эдуардо на 89-й минуте. Хорват обокрал защитника и отправил мяч в сетку.

Счет двухматчевого противостояния - 6:2 - свидетельствует о тотальном преимуществе "горняков" над "волками".

Соперника по четвертьфиналу "Шахтер" узнает 18 марта.

ТСН