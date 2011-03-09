Динамо с Манчестером рассудят немцы

Стала известна бригада арбитров, которая назначена УЕФА для работы на первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» - «Манчестер Сити». Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо Киев", все шестеро рефери представляют Германию.

Итак, арбитром в поле будет 42-летний Флориан Мейер (Florian Meyer). Судейством на профессиональном уровне Мейер занялся в 1996 году, а уже в 2002 году получил статус арбитра ФИФА. За этот период арбитр работал на 58 матчах в турнирах под эгидой УЕФА, из них 17 – в Лиге Европы. Киевские болельщики футбола помнят Мейера по работе в декабре 2008 года на матче группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» - «Фенербахче» (1:0). Также рефери обслуживал еврокубковые поединки «Металлист» - «Сампдория» и «Шахтер» - «Динамо» (Загреб), матч сборных Украины и Латвии. Общее у них – все игры закончились победами команд из Украины.

Ассистенты арбитра – Холгер Хеншель (Holger Henschel) и Кристоф Борнхост (Christoph Bornhorst). Ассистенты арбитра за воротами – Марк Симанн (Marc Seemann) и Кристиан Дингерт (Christian Dingert). Четвертый арбитр Бабак Рафати (Babak Rafati).

Делегатом УЕФА на матч «Динамо» - «Манчестер Сити» назначен Арно Саргсян (Arno P. Sargsyan) из Армении, а работу бригады арбитров оценит судейский наблюдатель УЕФА Кирос Георгио (Kyros Georgiou), представляющий Кипр.