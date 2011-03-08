Ахметов рассказал, как поздравит президента «Ромы» с 8 марта

Президент "Шахтера" пока еще не думает о возможных соперниках в следующей стадии Лиги чемпионов. Ринат Ахметов сконцентрирован на сегодняшней игре.

"Я бы хотел, чтобы в матче с "Ромой" мои футболисты показали свои лучшие качества, сделали все возможное и невозможное, чтобы выйти в ¼ финала турнира. Когда это произойдет мы с вами поговорим о потенциальных соперниках и обо всем остальном.", цитирует Ахметова Gazeta.ua.

Матч пройдет в Международный женский день. "Ромой" управляет женщина - Розелла Сенси.

"Мы с ней лично не знакомы. Как я поздравлю ее с 8 марта? Надо выиграть игру. Мне кажется, что это будет хорошее приветствие. Также пожелаю команде успеха в чемпионате Италии."

Напомним, матч "Шахтер" - "Рома" пройдет сегодня на "Донбасс Арене". Начало в 21:45. Прямая трансляция на канале ТРК "Украина". Игру будет судить Ховард Уэбб.