Легенда мирового футбола Диего Марадона начал учить украинский язык. Как отмечает ТСН, даже если он не станет тренером сборной Украины, то "еще один язык интеллигентному человеку не будет лишним".

"Сейчас, насколько мне известно, Диего взялся за изучение украинского языка. Как говорит сам, даже если не удастся когда-либо вывести сборную этой страны на поле как наставнику, еще один язык интеллигентному человеку не будет лишним, - рассказал помощник Марадоны, уполномоченный отвечать на вопросы журналистов.

"Тем более, что независимо от своего решения Марадона планирует обязательно приехать на Евро-2012 как почетный гость. Экс-наставник сборной Аргентины на ЧМ-2010 уверен, что организаторы турнира его пригласят", - прибавил он.

Напомним, недавно в СМИ попала информация о возможности назначения Марадоны (безработного после чемпионата мира в ЮАР) на должность главного тренера сборной Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, Марадона сказал, что до сих пор у него было только три конкретных предложения относительно работы, одна из которых - из Украины.

"Мне нужен постоянный контакт с мячом, игроками, - сказал Марадона. - После работы в сборной Аргентины мне сделали два очень привлекательных предложения. Конкретный интерес был из Украины, но пока еще они меня не убедили".