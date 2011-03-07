Луческу: "Рома" едет сюда брать реванш

Главный тренер футбольной команды «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ заверяет, что у команды «горняков» нет проблем перед завтрашним ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с итальянской «Ромой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Могу сказать, что команда находится в рабочем настроении, готова сражаться с противником. Все тренируются, настроение у ребят хорошее», - отметил тренер.

При этом М. ЛУЧЕСКУ уточнил, что лишь защитник Александр КУЧЕР из-за травмы не сможет сыграть против итальянцев.

Наставник «Шахтера» сообщил, что его команда «неплохо поработала на тренировках» и ей «будет что противопоставить» сопернику.

«Рома» приедет сюда с целью взять реванш, матч будет трудным, но мы надеемся выиграть», - подчеркнул он. (В первом матче на поле "Ромы" "Шахтер" выиграл 3:2).

Отвечая на вопрос, имеет ли для него значение, какой арбитр будет судить матч, М.ЛУЧЕСКУ сказал, что «это не столь важно». «Все матчи этого этапа Лиги чемпионов обслуживают рефери высокого класса. Мы больше всего надеемся на наших игроков, они опытные: 6-7 лет опыта в европейских кубках», - подчеркнул тренер.

Он добавил, что уже осмотрел поле стадиона «Донбасс Арена», на котором пройдет матч, и остался доволен отличным состоянием газона.

М. ЛУЧЕСКУ также высказал надежду, что вечером 8 марта поддержать «Шахтер» на стадион придет немало женщин.

«Надеюсь, что на стадионе будет много женщин – они очень хорошие болельщики. Для них будет хорошим подарком наша победа», – отметил тренер, выразив уверенность, что «завтра будет очень интересный матч».