В Тунисе возобновляются футбольные матчи
05:29, 07 марта 2011Спорт
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Перед играми состоится минута молчания
В Тунисе возобновляется проведение матчей национальной футбольной лиги – спустя два месяца после начала беспорядков в стране, приведших к свержению президента Бен Али, сообщает Reuters.
Согласно заявлению министерства спорта и молодежной политики Туниса, работа лиги, в том числе, соревнования, в полном объеме начнется 13 марта.
Перед играми, намеченными на воскресенье, состоится минута молчания, посвященная всем жертвам столкновений оппозиции и сторонников бывшего президента.
Последние на данный момент матчи тунисской премьер-лиги были сыграны 25 и 26 декабря прошлого года, замечает Газета.ру.
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