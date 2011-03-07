В Тунисе возобновляются футбольные матчи

В Тунисе возобновляется проведение матчей национальной футбольной лиги – спустя два месяца после начала беспорядков в стране, приведших к свержению президента Бен Али, сообщает Reuters.

Согласно заявлению министерства спорта и молодежной политики Туниса, работа лиги, в том числе, соревнования, в полном объеме начнется 13 марта.

Перед играми, намеченными на воскресенье, состоится минута молчания, посвященная всем жертвам столкновений оппозиции и сторонников бывшего президента.

Последние на данный момент матчи тунисской премьер-лиги были сыграны 25 и 26 декабря прошлого года, замечает Газета.ру.