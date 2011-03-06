Хэй подтвердил, что бой с Кличко состоится

Британский боксер Дэвид Хэй подтвердил, что бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO против украинца Владимира Кличко состоится летом 2011 года, сообщает Би-би-си.

Ожидается, что бой Кличко - Хэй пройдет 25 июня или 2 июля. "Контракт наконец-то передо мной, и я не могу дождаться момента, чтобы подписать его. Бой будет 25 июня или 2 июля, любой день мне подходит. Этот поединок должен увидеть каждый фанат бокса и спорта. Кличко многие считают лучшим в мире в супертяжелом весе, а я - чемпион по версии WBA", - сказал 30-летний британец.

По всей вероятности, местом боя будет выбран один из трех стадионов в Германии: в Дортмунде, Гельзенкирхене или Кайзерслаутерне.