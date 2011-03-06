Результаты матчей 29-го тура английской Премьер-лиги

МЮ опять проиграл

Завершились сегодняшние матчи 29-го тура английской Премьер-лиги. Ливерпуль - МЮ 3:1 (Кюйт 34, 39, 65 - Эрнандес 90+2) Вулверхэмптон - Тоттенхэм 3:3 (Дойл 19, 40 пен., Флетчер 86 - Дефо 29, 34, Павлюченко 49) Завтра тур завершат Блекпул (32) - Челси (48) Кроме того, 9 марта будет сыгран пропущенный матч 19-го тура Эвертон - Бирмингем

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