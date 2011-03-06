Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Две ничьи в завершающий день

Сегодняшними матчами завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу Днепр - Таврия 2:2 (Селезнев 78, Стринич 81 - Платон 33, Фещук 86) Арсенал - Карпаты 2:2 (Мазилу 50, Гусев 56 - Балажиц 64, Милошевич 90+2) Напомним, что ранее сыграли ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5) Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70) Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79) Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30) Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63) Ворскла - Металлист 0:0 *** Матчи 21-го тура состоятся 11 марта Оболонь (23) - Металлург З (10) 12 марта Металлург Д (22) - Севастополь (14) Таврия (24) - Кривбасс (19) Волынь (28) - Арсенал (26) 13 марта Ильичевец (21) - Заря (22) Карпаты (33) - Шахтер (55) Металлист (39) - Днепр (36) Динамо (43) - Ворскла (24)

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