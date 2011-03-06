Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Две ничьи в завершающий день
Сегодняшними матчами завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Таврия 2:2 (Селезнев 78, Стринич 81 - Платон 33, Фещук 86)
Арсенал - Карпаты 2:2 (Мазилу 50, Гусев 56 - Балажиц 64, Милошевич 90+2)
Напомним, что ранее сыграли
ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5)
Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70)
Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79)
Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)
Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)
Ворскла - Металлист 0:0
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Матчи 21-го тура состоятся
11 мартаОболонь (23) - Металлург З (10)
12 марта
Металлург Д (22) - Севастополь (14)
Таврия (24) - Кривбасс (19)
Волынь (28) - Арсенал (26)
13 мартаИльичевец (21) - Заря (22)
Карпаты (33) - Шахтер (55)
Металлист (39) - Днепр (36)
Динамо (43) - Ворскла (24)