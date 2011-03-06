Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:09, 06 марта 2011
Спорт
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Две ничьи в завершающий день

Сегодняшними матчами завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Таврия 2:2 (Селезнев 78, Стринич 81 - Платон 33, Фещук 86)

Арсенал - Карпаты 2:2 (Мазилу 50, Гусев 56 - Балажиц 64, Милошевич 90+2)

Напомним, что ранее сыграли

ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5)

Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70)

Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79) 

Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)

Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)

Ворскла - Металлист 0:0

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Матчи 21-го тура состоятся

11 марта

Оболонь (23) - Металлург З (10)

12 марта

Металлург Д (22) - Севастополь (14)

Таврия (24) - Кривбасс (19)

Волынь (28) - Арсенал (26)

13 марта

Ильичевец (21) - Заря (22)

Карпаты (33) - Шахтер (55)

Металлист (39) - Днепр (36)

Динамо (43) - Ворскла (24)

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