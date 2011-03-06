Сборная Украины по теннису сравнивает счет в соревновании на Кубок Дэвиса

Сборная Украины по теннису сравнивает счет в матче на Кубок Дэвиса со сборной Голландии перед решающей второй игрой завершающего третьего игрового дня в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, в первой встрече, которая только что завершилась в спортивном комплексе «Локомотив», украинец Сергей СТАХОВСКИЙ победил голландца Джесса Хута ГАЛУНГА со счетом 3:2 (6:1, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4).

Таким образом, общий счет встречи Украина - Голландия в первой группе Евро-Африканской зоны перед решающим поединком последней пары 2:2. В игре, которая должна начаться вскоре, встретятся Илья МАРЧЕНКО (Украина) и Робин ХААСЕ (Голландия).

Как сообщал УНИАН, в случае выигрыша сборной Украины открывается перспектива соревнований за выход в мировую группу Кубка Дэвиса. Тогда украинских теннисистов ожидает игра с командой Южно-Африканской Республики, а также игра плей-офф, а в случае проигрыша – матчи за выживание в первой группе Евро-Африканской зоны.