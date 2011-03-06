Футболистам запретили надевать на матчи снуды

Руководство мирового футбола запретило игрокам носить во время матчей ставшие модными шарфы-воротники "снуды".

Все больше спортсменов надевает их в холодную погоду, однако Международный совет футбольных ассоциаций заявил, что это не безопасно во время соревнований. Предполагается, что игрок может схватить соперника за снуд на бегу и удушить.

В Англии мнения по поводу этих шарфов разделились: их особенно полюбили игроки "Манчестер Сити", а тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сказал, что "настоящие мужчины снудов не носят".