Сборная Украины уступила голландцам

Сборная Украины по теннису во второй игровой день уступила голландской сборной в матче на Кубок Девиса в первой группе Евро-Африканской зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, игра пара Сергей СТАХОВСКИЙ - Серий БУБКА против голландцев Тьемо де БАККЕРА и Робина ХААСЕ, которая состоялась сегодня в Харькове, завершилась со счетом 3:1 в интересах гостей (7-6, 6-7, 6-4 7-6).

Таким образом, общий счет матча после двух игровых дней - 2:1 в пользу голландской сборной.

В воскресенье, 6 марта, на решающем этапе в одиночных разрядах будут соревноваться С.СТАХОВСКИЙ против Т.БАККЕРА и Илья МАРЧЕНКО против Р.ХААСЕ.

В случае выигрыша сборной Украины открывается перспектива соревнований за выход в мировую группу. Тогда украинских теннисистов ожидает игра с командой Южно-Африканской Республики, а также игра плей-офф, а в случае проигрыша – матчи за выживание в первой группе Евро-Африканской зоны.