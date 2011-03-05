Результаты матчей 29-го тура английской Премьер-лиги
20:42, 05 марта 2011Спорт
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Арсенал теряет очки
Завершились сегодняшние матчи 29-го тура английской Премьер-лиги.
Бирмингем - Вест Бромвич 1:3 (Босежур 48 - Мулумбу 47, Моррисон 57, Шарнер 71)
Болтон - Астон Вилла 3:2 (Кахилл 44, 75, Класнич 86 - Бент 15, Олбрайтон 64)
Фулхэм - Блэкберн 3:2 (Дафф 36, 58, Замора 89 пен. - Ханли 44, Хойлетт 66)
Ньюкасл - Эвертон 1:2 (Бест 22 - Осман 30, Ягиелка 35)
Вест Хэм - Сток Сити 3:0 (Ба 20, да Кошта 28, Хитцльшпергер 84)
Арсенал - Сандерленд 0:0
Манчестер Сити - Уиган 1:0 (Сильва 38)
Тур продолжат завтра...
Ливерпуль (39) - МЮ (60)
Вулверхэмптон (28) - Тоттенхэм (47)
... и завершат 7 марта
Блэкпул (32) - Челси (48)
Кроме того, 9 марта будет сыгран пропущенный матч 19-го тура
Эвертон - Бирмингем
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