Результаты матчей 29-го тура английской Премьер-лиги

20:42, 05 марта 2011
Спорт
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Арсенал теряет очки

Завершились сегодняшние матчи 29-го тура английской Премьер-лиги.

Бирмингем - Вест Бромвич 1:3 (Босежур 48 - Мулумбу 47, Моррисон 57, Шарнер 71)

Болтон - Астон Вилла 3:2 (Кахилл 44, 75, Класнич 86 - Бент 15, Олбрайтон 64)

Фулхэм - Блэкберн 3:2 (Дафф 36, 58, Замора 89 пен. - Ханли 44, Хойлетт 66)

Ньюкасл - Эвертон 1:2 (Бест 22 - Осман 30, Ягиелка 35)

Вест Хэм - Сток Сити 3:0 (Ба 20, да Кошта 28, Хитцльшпергер 84)

Арсенал - Сандерленд 0:0

Манчестер Сити - Уиган 1:0 (Сильва 38)

Тур продолжат завтра...

Ливерпуль (39) - МЮ (60)

Вулверхэмптон (28) - Тоттенхэм (47)

... и завершат 7 марта

Блэкпул (32) - Челси (48)

Кроме того, 9 марта будет сыгран пропущенный матч 19-го тура

Эвертон - Бирмингем

 

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