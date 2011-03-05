Кличко опять отменил бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO и IBF Владимир КЛИЧКО отменил назначенную на 30 апреля защиту титула в поединке против британского боксера Дерека ЧИСОРИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Братьев Кличко.

Врач В.КЛИЧКО Ганс-Вильгельм МЮЛЛЕР-ВОЛЬФАРТ отметил, что «о физической нагрузке и интенсивной подготовке спортсмена в ближайшее время не может быть и речи».

«Клиническая картина такова, что тяжело предусмотреть точные сроки полного выздоровления. Слишком рискованно опять начинать тренировку и тем более - выходить на ринг в апреле», - сказал он.

В свою очередь В.КЛИЧКО извинился перед болельщиками и заверил, что в ближайшее время вернется на ринг.

«Я приношу извинения всем болельщикам, которые уже купили билеты и с нетерпением ожидают этот поединок. Для меня арена в Мангейме имеет символическое значение - я трижды боксировал там, в 2006 стал чемпионом мира. Но я настроен оптимистически и убежден, что в скором будущем там все же состоится великое спортивное событие», - отметил В.КЛИЧКО.

Как известно, сначала запланированный на 11 декабря 2010 года бой не состоялся из-за травмы украинского боксера. Было решено провести поединок 30 апреля.