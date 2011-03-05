Результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

18:45, 05 марта 2011
Спорт
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Динамо везет из Донецка три очка

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79) 

Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)

Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)

Ворскла - Металлист 0:0

Напомним, что ранее сыграли

ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5)

Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70)

...а завтра тур завершат

Днепр (35) - Таврия (23)

Арсенал (25) - Карпаты (32)

 

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