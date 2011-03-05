Результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо везет из Донецка три очка

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79) Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30) Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63) Ворскла - Металлист 0:0 Напомним, что ранее сыграли ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5) Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70) ...а завтра тур завершат Днепр (35) - Таврия (23) Арсенал (25) - Карпаты (32)

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