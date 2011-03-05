Результаты матчей 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
18:45, 05 марта 2011Спорт
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Динамо везет из Донецка три очка
Завершились сегодняшние матчи 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - Волынь 3:0 (Лазарович 38, Белый 52, Касьян 79)
Металлург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)
Кривбасс - Оболонь 2:2 (Иващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)
Ворскла - Металлист 0:0
Напомним, что ранее сыграли
ПФК Севастополь - Шахтер 0:1 (Луис Адриано 90+5)
Металлург З - Ильичевец 0:4 (Антонов 11, 76, Путивцев 24, Кривошеенко 70)
...а завтра тур завершат
Днепр (35) - Таврия (23)
Арсенал (25) - Карпаты (32)
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