Сборные Украины и Голландии сыграли вничью

Вничью 1:1 завершился первый игровой день матча на Кубок Дэвиса по теннису в первой группе Евро-Африканской зоны между национальными сборными командами Украины и Голландии.

Как передает корреспондент УНИАН, матч за выход в мировую группу начался в пятницу в Харькове на базе Спортивного комплекса «Локомотив».

Во встрече первой пары киевлянин Сергей СТАХОВСКИЙ выиграл у Робина ХААСЕ со счетом 3:2, а лидер сборной Голландии Тьемо де БАККЕР обыграл украинца Илью МАРЧЕНКО со счетом 3:0.

В эти минуты начался поединок С.СТАХОВСКИЙ - Сергей БУБКА против пара Тьемо де БАККЕР - Робин ХААСЕ.

Завтра – третий, последний игровой день матча.