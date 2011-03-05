Сборные Украины и Голландии сыграли вничью
14:43, 05 марта 2011Спорт
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В Харькове идет матч на Кубок Дэвиса
Вничью 1:1 завершился первый игровой день матча на Кубок Дэвиса по теннису в первой группе Евро-Африканской зоны между национальными сборными командами Украины и Голландии.
Как передает корреспондент УНИАН, матч за выход в мировую группу начался в пятницу в Харькове на базе Спортивного комплекса «Локомотив».
Во встрече первой пары киевлянин Сергей СТАХОВСКИЙ выиграл у Робина ХААСЕ со счетом 3:2, а лидер сборной Голландии Тьемо де БАККЕР обыграл украинца Илью МАРЧЕНКО со счетом 3:0.
В эти минуты начался поединок С.СТАХОВСКИЙ - Сергей БУБКА против пара Тьемо де БАККЕР - Робин ХААСЕ.
Завтра – третий, последний игровой день матча.
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