В воскресенье в Киев приедут 28 тысяч болельщиков Шахтёра

Из Донецкой области в Киев на финал Кубка Украины по футболу 27 мая приедет около 28 тыс. болельщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтёр", 26 мая в Киев отправятся более 80 автобусов и три спецпоезда с болельщиками "Шахтёра".

В пресс-службе уточнили, что к почитателям "Шахтера" из Донецкой области присоединятся также болельщики из Харьковской, Днепропетровской и других областей Украины.

Планируется, что донецкие болельщики разместятся в четырнадцати секторах Национального спорткомплекса "Олимпийский": на восьми верхних и шести нижних ярусах.