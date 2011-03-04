Алиев обошелся Динамо в 7,5 миллионов евро

Переход из "Локомотива" в "Динамо" Александра Алиева стоил киевлянам 7,5 миллионов евро, что на 500 тысяч дешевле суммы его тансфера в Москву.

Об этом пишет российское издание "Советский спорт".

"Можно сказать, что "Локомотив" компенсировал часть своих расходов за Алиева. В данном случае важна не столько потеря денег, сколько то, что мы приобрели такого качественного игрока", - сказал Игорь Суркис.

"Речь в данном случае нужно вести не о деньгах, а о том, что мы очень хотели взять этого футболиста, но на реальных условиях", - прибавил он.

По словам президента "Динамо", недавний транш "Локомотива" за трансфер Алиева мог быть проверкой нервов киевлян, но он заверил, что "нервы у нас крепкие".

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