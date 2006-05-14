Чемпион Украины по футболу - «Шахтер»

22:18, 14 мая 2006
Спорт
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Решающим стал гол, забитый в дополнительное время

В Кривом Роге "золотой матч" определил чемпиона Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Им стал «Шахтер».

Основное время этой игры так и не выявило победителя (1:1), а решающим стал гол, забитый в дополнительное время бразильским легионером "Шахтера" Джулиусом АГАХОВОЙ – 2:1.

"Золотой матч", состоявшейся в Кривом Роге, как и предполагали многие аналитики, проходил в упорной борьбе и оказался далеко не самым зрелищным.

Лишь после перерыва команды начали раскрываться по-настоящему. Счет открыл представитель «Шахтера» МАРИКА, за 20 минут «Динамо» с помощью РОДОЛЬФО сравняло счет.

Так завершилось основное время. А на пятой минуте дополнительного времени "Шахтер" забил решающий гол: бразилец ФЕРНАНДИНЬО подал угловой а Джулиус АГАХОВА головой вогнал мяч в сетку ворот – 2:1. В оставшееся время киевляне имели один реальный момент для того чтобы сравнять счет, но РОДОЛЬФО на последних секундах пробил головой мимо ворот.

Фото сайта Шахтер

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