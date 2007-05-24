Луческу: Шахтеру в игре с Динамо не хватило опыта

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ признал, что его команде в игре с "Динамо" не хватило опыта, и отметил "очень хорошее судейство". Об этом М.ЛУЧЕСКУ заявил на послематчевой пресс-конференции в Донецке 23 мая.

В матче 28 тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" на своем поле сыграл вничью 2:2 с киевским "Динамо". У горняков отличились поляк ЛЕВАНДОВСКИ и бразилец БРАНДАУ, а у динамовцев - бразильцы КЛЕБЕР и РИНКОН. На матче присутствовали Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. М.ЛУЧЕСКУ на пресс-конференции указал, что "Шахтер" допустил значительные прочеты в обороне...". "Очень жаль, потому что мы два раза выходили вперед", - сказал М.ЛУЧЕСКУ

Он подчеркнул, что "Динамо" сыграло так, как ему надо было для того, чтобы добиться положительного результата". "Строили свою игру на довольно-таки опасных контратаках. Игроки соперника знали, как придержать мяч, знали как провоцировать наших игроков на фолы. В какойто мере в центральной зоне они превзошли нас в опыте", - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Он посетовал, что "к сожалению, два наших центральных защитника действовали не лучшим образом". "А ведь они являются игроками национальной сборной. Надеюсь, что все это останется только эпизодом. Игроки национальных команд должны верить в свой потенциал", - уверенно заявил главный тренер "Шахтера".

Он также попросил учесть, что, "наверное, и жара повлияла на темп игры". "Не было тех скоростей, которые могли показать команды", - сказал он.

Говоря о качестве судейства, М. ЛУЧЕСКУ акцентировал, что "арбитр судил очень хорошо". В то же время, главный тренер горняков напомнил, что "фол ЮССУФА был очень грубым". "За такое же нарушение ВУКИЧ (Звонимир ВУКИЧ, полузащитник "Шахтера", не принимавший участие в матче из-за дисквалификации - УНИАН) получил трехматчевую дисквалификацию. Но арбитр судил очень хорошо. Может быть, ему можно предъявить претензии только по этому эпизоду, который мог привести к удалению", - предположил М.ЛУЧЕСКУ.

Отвечая на вопросы журналистов, М.ЛУЧЕСКУ, в частности, сказал, что вопросы трансферной политики клуба "обсудим только после кубковой игры". Сейчас у нас очень важный финал. Давно моя команда не допускала столько ошибок при выходе из обороны. Надеюсь, что в финале всех этих факторов не будет. Думаю, что вы увидите команду, которая обыгрывала серьезные европейские клубы", - заверил М.ЛУЧЕСКУ.

В свою очередь, по мнению главного тренера "Динамо" Анатолия ДЕМЬЯНЕНКО, матч показал, что "украинский футбол на правильном пути".

"То желание и напряжение, которое показали команды, говорит о том, что украинский футбол на правильном пути. Побольше бы таких игр и команд, способных побороться за первое место. Хочу поздравить своих ребят и соперника с хорошей отдачей", - сказал А.ДЕМЬЯНЕНКО.

Он подчеркнул, что его команда всегда старается "добиться максимального результата". "Что-то получается, что-то нет. Сами понимаете, это футбол. Не все бывает так гладко, как хотелось бы", - добавил А.ДЕМЬЯНЕНКО.

"Вы знаете, когда соперничают две такие команды, поединок может быть где-то менее зрелищным. Зато есть напряжение, борьба, желание. Вот это самое главное. Болельщики любят футбол за то, что игроки полностью отдаются на поле", - подчеркнул главный тренер "Динамо". Он также сообщил, что у него "нет претензий по отдаче к своим игрокам". "У меня нет претензий по отдаче к своим игрокам. То же могу сказать и про "Шахтер". Конечно, что-то не получалось и у нас, и у соперника. Это понятно", - заключил А.ДЕМЬЯНЕНКО.