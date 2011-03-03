Идут соревнования на Кубок Шухевича

2 марта в Тернополе начались 4-дневные спортивные соревнования на кубок командира УПА Романа Шухевича.

Как рассказал корреспонденту УНИАН организатор соревнований Николай БИГУС, особенностью соревнований является то, что они проводятся по любимым видам спорта Р.Шухевича и в которых он достигал успехов как спортсмен.

«Это должно помочь раскрыть для молодежи фигуру Шухевича. Ведь он был не только командиром УПА, военным, но и успешным спортсменом, бизнесменом, играл на фортепиано. В программе соревнований будут представлены те виды спорта, в которых Роман Шухевич показывал хорошие результаты: скалолазание, эстафетный бег, волейбол, футбол, стрельба», - сказал Н.БИГУС.

Он напомнил, что в 1923 году на спортивных соревнованиях во Львове Р.Шухевич поставил рекорд в беге с препятствиями на 400 метров и в плавании на 100 метров.

«Роман Шухевич был одним из тех, кто вовремя понял настоящий глубокий смысл теловоспитательной идеи и ее значение, в частности для молодежи. Он считал, что действительно образованным можно считать только того, кто умеет «читать и плавать», а волю для будущих боевых походов закалял на футбольном поле и солнечных снежных просторах», - отметил Н.БИГУС.

В соревнованиях на кубок Р.Шухевича участвуют члены таких местных патриотических организаций, как Молодежный националистический конгресс, Союз украинской молодежи в Украине, Национальная скаутская организация Украины «Пласт», «Молодая Просвита», «Обереги», МОО «Патриот Украины», МОО «Сокол».

Проходят соревнования при содействии Управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации, продлятся они по 6 марта.