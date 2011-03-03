Как быстрее заказать билет на Евро-2012?

Быстрее всего заказать билеты на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года можно, используя французскую и португальскую языковые версии сайта UEFA.

Как сообщает TVN24, заказ билетов на этих языках происходит практически сразу, в то время как, например, в англоязычном варианте это заняло более часа.

Официальная страница UEFA имеет 12 языковых версий.

TVN24 замечает, что заказать билеты, которые позже будут распределяться в специальной лотерее, на французском или на португальском можно без знания этих языков.

„Рецепт для преодоления логистической головоломки и доступ к заявке-формуляру простой: логин и пароль действуют независимо от языка. В деталях помог гугловский переводчик”, - отмечает телеканал.