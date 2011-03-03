Руководство Киева поинформировало экспертов УЕФА о готовности разных сфер столицы к проведению финала Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время встречи операционного директора UEFA Events SA Мартина КАЛЛЕНА и делегата президента УЕФА по вопросам Евро-2012™ Франтишека ЛАВРИНЦА с главой КГГА Александром ПОПОВЫМ в Киеве.

Так, эксперты УЕФА заслушали отчет руководства столицы по поводу состояния дел относительно медицинского обеспечения и неотложной помощи болельщикам, подготовки инфраструктуры стадионов и их оперативного управления, подготовки аэропортов к проведению чемпионата, готовность к проведению турнира дорожной и транспортной инфраструктуры города. Обсудили также состояние подготовки инфраструктуры размещения болельщиков, обустройства фан-зоны, системы безопасности и правопорядка, а также возможности внедрения комбинированного билета на все виды общественного транспорта для гостей Киева.

«Мы ежедневно напряженно готовимся к проведению футбольного турнира, и можем заверить, что сделаем все от нас зависящее, чтобы все гости, которые приедут в Киев летом 2012 года, остались довольны и захотели бы вернуться в столицу еще не раз», - сказал А.ПОПОВ.

По данным КГГА, М.КАЛЛЕН, в свою очередь, отметил значительный прогресс в подготовке отдельных сфер города к футбольному чемпионату Европы.

«Я вижу заметные сдвиги во всех сферах подготовки Киева к чемпионату, и хотя работы еще много, убежден, если подготовка будет продолжаться в том же темпе – результат будет очевиден», – отметил М.КАЛЛЕН.