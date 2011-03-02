В Интернете уже продают поддельные билеты на Евро-2012

После начала продажи билетов на сайте УЕФА в Интернете стали появляться страницы с аналогичным дизайном, однако с одной ошибкой – перевернут флаг Польши.

Как пишет Sport.pl, это сделано преднамеренно, чтобы на владельцев сайта не возможно было подать в суд.

Сайты-мошенники предлагают посетителям приобрести билеты в обход всех трудностей, созданных на сайте УЕФА. Желающим предлагают «купить пропуск» на интересующий матч без регистрации, ожидания и лотереи.

Однако, в УЕФА предупреждают, что ассоциация является эксклюзивным продавцом билетов на матчи чемпионата и ни один приобретенный у третьей стороны билет не является настоящим.

В то же время, в организации признают, что из-за трудностей приобретения билетов на сайте УЕФА, многие поклонники футбола могут попытаться купить билет у мошенников.

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