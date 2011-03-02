Луческу будет тренировать Шахтер до 2012 года

Следующие полтора года Мирча Луческу будет тренером "Шахтера", и, хотя дальше возможны варианты, сейчас он и слышать не хочет о приглашении из других команд.

Такой вывод можно сделать с его слов в интервью "Спорт-Экспрессу", где он опроверг информацию о приглашении в "Бешикташ".

"Ну как вы себе это представляете: "Бешикташ" с недельным интервалом проводит два матча в Лиге Европы с "Динамо", а президент клуба игнорирует эти игры и продолжает встречаться со мной?"". - сказал он.

"Турецкие газетчики - большие фантазеры. Как только в каком-то из стамбульских грандов - "Галатасарае", "Фенербахче" или "Бешикташе" - что-то не ладится, сразу всплывает фамилия Луческу. Я к этому уже привык", - сказал румын.

По словам Луческу, в Турции он дал единственное интервью - своему бывшему помощнику в "Бешикташе", который теперь работает на телевидении.

"Четко и вясно объяснил, что остаюсь в Донецке до лета 2012 года. Это уже решено", - отметил тренер, который работает в Донецке с 2004 года.

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