УЕФА планирует заработать на билетах Евро-2012 около 100 млн евро

УЕФА собирается выручить от продажи билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года около 100 миллионов евро, сообщил во вторник официальный представитель УЕФА Педро КОРРЕА на официальной церемонии начала продажи билетов, которая состоялась в Киеве.

В 17.00 на сайте UEFA.com началась официальная продажа билетов на матчи Евро-2012. Зарегистрировались 591 тысяча болельщиков, желающих посетить матчи турнира.

Билеты, в зависимости от категории и стадии чемпионата, стоят от 300 до 6000 грн. Билеты для широкой аудитории будут продаваться исключительно на сайте UEFA.com и только с 1 по 31 марта 2011 года.

"От продажи билетов мы планируем собрать около 100 миллионов евро с двух стран", - сказал П.КОРРЕА. По словам представителя УЕФА, организация приложит все усилия, чтобы не допустить перепродажу и спекуляцию на билетах.

Директор турнира Евро-2012 Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сообщил журналистам, что на сайте УЕФА наблюдается ажиотаж желающих купить билеты. "То количество болельщиков, которые зарегистрировались на сайте, придает уверенность, что стадионы во время матча чемпионата будут полностью заполнены",- сказал он.

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что болельщики, которые не смогут посетить матчи своей сборной на стадионах, получат возможность наблюдать за играми в специально оборудованных фанзонах. "В городах, где пройдут матчи, будут оборудованы фанзоны: огромные территории с большими экранами, на которых все желающие смогут смотреть матчи. В Киеве, к примеру, фанзона будет оборудована на майдане Независимости", - сказал он.