Анчелотти: мало кто верил в победу Милана в Лиге чемпионов

В победу итальянского "Милана" в Лиге чемпионов мало кто верил. Такое мнение выразил главный тренер клуба Карло Анчелотти после финального матча, в котором его команда обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 2:1. Дубль у победителей оформил Филиппо Индзаги.

"Это величайшая победа из тех, которые мы одержали. Мало кто верил, что мы сделаем это, но нам удалось достичь чего-то действительно необыкновенного, - приводил слова Анчелотти официальный сайт УЕФА. - Мало кто из болельщиков ожидал, что "Милан" одержит такую важнейшую победу в этом сезоне. Думаю, что этого не ожидал вообще никто".

Анчелотти дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов с "Миланом" в качестве игрока и побеждал в роли тренера в 2003 году, однако, по его собственному признанию, ничто не сравнится с чувствами, которые он испытал на афинском стадионе "Спирос Луис" по окончании встречи.

"Начиная с декабря нам пришлось преодолеть столько препятствий, что эта победа стала для нас действительно особенной", - заявил специалист. - Мы сохранили гармонию, несмотря на все проблемы. Все, чего я достиг, стало возможным потому, что чувствую себя частью "Милана". Я носил эту футболку в качестве игрока, а это делает мои чувства по отношению к клубу особенными".

После этой победы у представителей Италии стало 11 трофеев Лиги чемпионов, причем львиная их доля - семь - принадлежит "Милану". По этому показателю клубы с Апеннинского полуострова догнали команды из Испании, у которых также 11 титулов в главном футбольном еврокубке.

РИА Новости