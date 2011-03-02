В Ялте пройдет турнир по футболу на «Кубок 8 марта»

Первый турнир по футболу среди женщин на «Кубок 8 марта» состоится 6 марта на стадионе городского управления образования в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции авторы идеи - журналисты газеты «Ялтинские Вести». По их мнению, таким необычным способом ОНИ решили привлечь внимание прекрасной половины жителей Ялты к такому замечательному виду спорта, как футбол.

Как замечено на пресс-конференции, турнир - это, прежде всего отдых на свежем воздухе, шоу для себя и зрителей.