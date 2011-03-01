Челси выиграл у МЮ
23:36, 01 марта 2011Спорт
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"Синие" стремятся обратно в тройку
Завершился пропущенный в декабре матч 18-го тура английской Премьер-лиги
Челси - МЮ 2:1 (Луис 55, Лемпард 78 пен. - Руни 30)
С 48 очками в 27 играх Челси поднимается на четвертое место. Впереди Манчестер Сити с 50 очками в 28 играх.
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Матчи очередного, 29-го тура, состоятся
5 марта
Бирмингем - Вест Бромвич
Болтон - Астон Вилла
Фулхэм - Блэкберн
Ньюкасл - Эвертон
Вест Хэм - Сток Сити
Арсенал - Сандерленд
Манчестер Сити - Уиган
6 мартаЛиверпуль - МЮ
Вулверхэмптон - Тоттенхэм
7 марта
Блэкпул - Челси
Кроме того, 9 марта будет сыгран пропущенный матч 19-го тураЭвертон - Бирмингем
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