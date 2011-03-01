Челси выиграл у МЮ

Завершился пропущенный в декабре матч 18-го тура английской Премьер-лиги

Челси - МЮ 2:1 (Луис 55, Лемпард 78 пен. - Руни 30)

С 48 очками в 27 играх Челси поднимается на четвертое место. Впереди Манчестер Сити с 50 очками в 28 играх.

***

Матчи очередного, 29-го тура, состоятся

5 марта

Бирмингем - Вест Бромвич

Болтон - Астон Вилла

Фулхэм - Блэкберн

Ньюкасл - Эвертон

Вест Хэм - Сток Сити

Арсенал - Сандерленд

Манчестер Сити - Уиган

6 марта Ливерпуль - МЮ

Вулверхэмптон - Тоттенхэм

7 марта

Блэкпул - Челси

Кроме того, 9 марта будет сыгран пропущенный матч 19-го тура Эвертон - Бирмингем