Завершился финал Лиги чемпионов

Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами "Милан" и "Ливерпуль", проходивший на нейтральном поле в Афинах. Победил Милан - 2:1.

Счет открыл Милан на 45-й минуте. Пирло со штрафного, 27 метров до ворот бьет в обвод стенки, мяч по пути попадает в двинувшегося вперёд Индзаги, меняет направление и "обманывает" вратаря. Кто скажет, что у Индзаги была рука... Ну, была...

Зато второй гол Индзаги на 82-й минуте - украшение футбола. Кака прочувствовал расстояние, делая передачу на Индзаги на грани оффсайда, и тот рывком оставил за спиной трёх защитников, обвёл Рейну, и с острого угла протолкнул мяч под вратарём.

Гол престижа на 89-й минуте у Ливерпуля был тоже хорош, фирменный английский: угловой, приём на голову в борьбе (Аггер), удар головой в обвод вратаря (Кюйт).

В итоге победа Милана - 2:1.