Завершился финал Лиги чемпионов
23:35, 23 мая 2007Спорт
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Милан и Ливерпуль встретились в Греции
|Седьмой Кубок для Милана. Фото АР
Счет открыл Милан на 45-й минуте. Пирло со штрафного, 27 метров до ворот бьет в обвод стенки, мяч по пути попадает в двинувшегося вперёд Индзаги, меняет направление и "обманывает" вратаря. Кто скажет, что у Индзаги была рука... Ну, была...
Зато второй гол Индзаги на 82-й минуте - украшение футбола. Кака прочувствовал расстояние, делая передачу на Индзаги на грани оффсайда, и тот рывком оставил за спиной трёх защитников, обвёл Рейну, и с острого угла протолкнул мяч под вратарём.
Гол престижа на 89-й минуте у Ливерпуля был тоже хорош, фирменный английский: угловой, приём на голову в борьбе (Аггер), удар головой в обвод вратаря (Кюйт).
В итоге победа Милана - 2:1.
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