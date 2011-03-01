В УЕФА уже поняли, что на матчи Евро-2012 все желающие не попадут

На сегодняшний день на сайте UEFA.com зарегистрировались 591 тысяча желающих приобрести билеты на матчи Евро-2012.

Об этом во время церемонии начала продажи билетов на матчи Евро-2012 в Киеве сообщил председатель департамента УЕФА по планированию и продаже билетов Педро КОРРЕЙЯ.

Он отметил, что эта цифра уже превышает количество людей, которые подобным образом регистрировались для приобретения билетов на матчи предыдущего чемпионата Европы, который состоялся 2008 году в Австрии и Швейцарии. По словам чиновника УЕФА, исходя из количества зарегистрированных лиц, можно утверждать, что на каждый матч финальной части Евро-2012 желающих попасть на стадион будет больше, чем их может вместить футбольная арена, и поэтому для продажи билетов на каждый матч будет применяться специальная лотерея, победители которой получат право выкупить пропуски на игру.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 17:00 на сайте UEFA.com началась продажа билетов на матче Евро-2012.

Билеты стоят от 300 грн. Доступными являются несколько видов пропусков, которые будут реализовываться исключительно через UEFA.com с 1 по 31 марта.