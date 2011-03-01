ФК «Шахтер» обещает грандиозное шоу к своему 75-летию

Сегодня, 1 марта, был открыт информационный портал, посвященный 75-летию футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) - www.75.shakhtar.com.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер», отметив, что «ровно через 75 дней, 14 мая 2011 года, на главной футбольной площадке Донецка – «Донбасс Арене» - состоится грандиозное шоу, посвященное 75-летию первого в истории независимой Украины обладателя Кубка УЕФА ФК «Шахтер».

На этом сайте каждый болельщик, фанат, журналист и просто любитель футбола первым узнает самые свежие новости, даты и места проведения мероприятий, сможет принять участие в конкурсах и интерактивах, и получить памятные призы и подарки. Все гости сайта смогут прочитать комментарии игроков и болельщиков, посмотреть уникальные фотографии, видео, а также оставить свои комментарии и пожелания.

Пресс-служба клуба также сообщает о фотопроекте «Люди. События. Факты», который посвящен болельщикам, футболистам, тренерам, которые проживали вместе с командой каждую игру, радовались победам и огорчались поражениям вместе с командой «Шахтер». Он является своего рода историей становления не только клуба, но и его болельщиков. Каждый день на сайте будут появляться информационные справки об интересных памятных и значимых событиях каждого года развития клуба, начиная с 1936 года, а также истории рожденного в этом же году клуба болельщиков «горняков».

«Наш клуб вышел из шахтерской среды и прошел долгий тернистый путь. Сегодня, смотря в будущее, мы остаемся преданными нашей истории, традициям и нашим болельщикам, и именно это мы будем подчеркивать на каждом мероприятии, проводимом в рамках празднования 75-летия клуба», - отметил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН.

Пресс-служба клуба также сообщает о том, что в течение 2011 года в честь юбилея клуба планируется провести более 20 различных мероприятий по всей Украине. В частности, уже на ближайшие месяцы запланировано открытие Аллеи Славы ФК «Шахтер», проведение матча ветеранов «Шахтера» и киевского «Динамо», Конгресс тренеров юношеского футбола ведущих клубных школ Европы, молодежные турниры Академии «Шахтер», Barcelona, Manchester City, Ajax, Inter, летние футбольные лагеря, Финал Shakhtar School Cup, Финал Shakhtar Students Cup и другие.

Помимо того, к юбилею болельщики смогут прочесть книги главного тренера клуба Мирчи ЛУЧЕСКУ и голкипера команды Андрея ПЯТОВА и будет запущен проект написания книги о спортивной медицине. Кроме того, увидят свет фильм и книга «75-лет ФК «Шахтер», которые расскажут о всех вехах победного пути украинского клуба.