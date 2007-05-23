Завершился матч Шахтёр - Динамо

Со счётом 2:2 завершился матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо". В первом тайме команды обменялись голами: Левандовски в прыжке замкнул прострел с углового на 18-й минуте, а Клебер на 26-й вышел по центру в разрыв между защитниками и ударил с 17 метров в нижний угол.

Брандао вывел Шахтер вперёд на 49-й минуте после 11-метрового, но уже через семь минут Ринкон воспользовался ошибкой донецкого вратаря при подчае углового.

В итоге - ничья 2:2.

Ворскла и Металлист сыграли с таким же счетом, а Заря выиграла у Таврии 2:1.